التفاؤل يحسن عمل اللقاحات... وتحذير من الإفراط فيه

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وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن التفاؤل يؤدي بالفعل إلى إطالة العمر لأنه يحد من مخاطر صحية جسيمة مثل الأورام والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أوضحت الدراسات أن المتفائلين ينتجون أجساما مضادة بنسبة 73% أكثر بعد حصولهم على لقاح التهاب الكبد "ب"، وفقا لمسح أجرته جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت ماريا كاتينا كواتروباني، أستاذة علم النفس الإكلينيكي والمديرة العلمية لمركز البحوث والتدخل النفسي في جامعة ميسينا: "إن تأثير الحالة النفسية على جهاز المناعة واضحة، حيث ثبت لدى مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، نتائج أفضل بكثير لدى المتفائلين لأن الاستجابة المناعية تحفز العلاج على العمل بشكل أكبر".

كان التأثير أكثر وضوحا لدى كبار السن، وفقا لمسح آخر أجرته ماريا كاتينا كواتروباني، التي تقول إن "أولئك الذين يميلون بشكل طبيعي إلى الانهزامية كانوا أكثر عرضة للإصابة، بل إنهم يصيبون أفراد الأسرة بنظرتهم التشاؤمية".

من ناحية أخرى، لاحظت الباحثة روزالبا هيرنانديز من جامعة أوربانا شامبين في إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف أن التشاؤم يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول ومستويات السكر في الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.