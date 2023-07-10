سوريا تشارك في أولمبياد الفيزياء العالمي باليابان

العالم - سوريا

ونقلت "الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)"، عن "هيئة التميز والإبداع"، قولها في بيان لها اليوم أنه يمثل سورية في هذه المنافسات فريق الأولمبياد الوطني للفيزياء الذي يضم الطلاب محمود محمد زاهر عيروض من محافظة حلب مدرسة المشرق الخاصة وعامر عصام الدالي من ريف دمشق مدرسة الباسل للمتفوقين في صحنايا وعمار راقد مسعود من محافظة حماة ثانوية شطحة وأنس علي ميه من اللاذقية المركز الوطني للمتميزين.

يذكر أنها المشاركة العالمية العاشرة لسورية في الأولمبياد العالمي للفيزياء، وكان حصل فريقنا العالمي العام الماضي على ميدالية برونزية وأربع شهادات تقدير.