قرار تركي تسبب بتوتر للعلاقة بين انقرة وموسكو.. شاهد الفيديو

وقال غوك في حديث لقناة العالم: ان القدرات التركية محدودة جداً بهذا الخصوص، بمعنى ان تركيا على مفترق الطريق، ولابد ان تختار بين موقف الدول الغربية وحلف الشمال "الناتو" او روسيا، ورأى ان انقرة غير قادرة على الصمود امام الضغوط الغربية كما اشار اليها الساسة الترك.

واوضح، ان تركيا كانت سياساتها كانت ناجحة عندما وقفت محايدة خلال الحرب الروسية الاوكرانية، لكن القرار الاخير قد تسبب بتوتير العلاقة بشكل واضح، وتسبب بتأجيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى تركيا.

وعن تمديد تصدير الحبوب من اوكرانيا الى بقية الدول، بين غوك انه لن يتوقع ذلك، واضاف ان روسيا سوف تأخذ قراراً جاداً في هذا الخصوص والتوقيت، الا ان تكون هناك جهة ثالثة وسيطة بين اوكرانيا وروسيا لتصدير الحبوب غير الوسط التركي، بعد تصرف انقرة الاخير باطلاق سراح خمسة من قادة كتيبة آزوف الاوكرانية، معتبراً ان قضية تصدير الحبوب اصبحت معقدة شيئاً ما بالنسبة للوساطة التركية بهذا الخصوص.

هذا واعتبرت موسكو الافراج التركي عن قادة كتيبة آزوف الاوكرانية، خرقا لاتفاق إطلاق سراحهم، حيث ينص الاتفاق على بقائهم في تركيا حتى نهاية الحرب.

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