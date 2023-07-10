الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قرار تركي تسبب بتوتر للعلاقة بين انقرة وموسكو.. شاهد الفيديو

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب والمحلل السياسي جواد غوك، حول الافراج التركي عن قادة كتيبة آزوف الاوكرانية دون اشعار موسكو، ان هذا القرار سيؤثر على العلاقات بين تركيا وروسيا بشكل سلبي جداً.

وقال غوك في حديث لقناة العالم: ان القدرات التركية محدودة جداً بهذا الخصوص، بمعنى ان تركيا على مفترق الطريق، ولابد ان تختار بين موقف الدول الغربية وحلف الشمال "الناتو" او روسيا، ورأى ان انقرة غير قادرة على الصمود امام الضغوط الغربية كما اشار اليها الساسة الترك.

واوضح، ان تركيا كانت سياساتها كانت ناجحة عندما وقفت محايدة خلال الحرب الروسية الاوكرانية، لكن القرار الاخير قد تسبب بتوتير العلاقة بشكل واضح، وتسبب بتأجيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى تركيا.

وعن تمديد تصدير الحبوب من اوكرانيا الى بقية الدول، بين غوك انه لن يتوقع ذلك، واضاف ان روسيا سوف تأخذ قراراً جاداً في هذا الخصوص والتوقيت، الا ان تكون هناك جهة ثالثة وسيطة بين اوكرانيا وروسيا لتصدير الحبوب غير الوسط التركي، بعد تصرف انقرة الاخير باطلاق سراح خمسة من قادة كتيبة آزوف الاوكرانية، معتبراً ان قضية تصدير الحبوب اصبحت معقدة شيئاً ما بالنسبة للوساطة التركية بهذا الخصوص.

هذا واعتبرت موسكو الافراج التركي عن قادة كتيبة آزوف الاوكرانية، خرقا لاتفاق إطلاق سراحهم، حيث ينص الاتفاق على بقائهم في تركيا حتى نهاية الحرب.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

واشنطن تنفي ضلوعها في نقل قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا

هل ستشعل"كتيبة آزوف"فتيل التوتر بين موسكو وأنقرة؟

بيسكوف: تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى بعد اطلاق سراح قادة كتيبة آزوف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات الاحتلال تعدم شاباً فلسطينياً شمال رام الله

المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول 'منع الاشتباك' في سوريا

مودع يقتحم بنك في بيروتو يحصل على وديعته 

قرار تركي تسبب بتوتر للعلاقة بين انقرة وموسكو.. شاهد الفيديو

الخارجية الصينية تعلق على نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

شاهد بالفيديو.. كيف ينظر السودان لقمة ايغاد.. ماذا عن المبادرات الامريكية السعودية؟