المركز الروسي للمصالحة يسجل 12 انتهاكا لبروتوكول 'منع الاشتباك' في سوريا

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان، ان العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، كشف عن 12 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي، 8 منها في منطقة مغلقة الأجواء بسبب إجراء تدريبات عسكرية روسية - سورية مشتركة.



وقال غورينوف للصحفيين: "سجلت خلال اليوم 12 حالة انتهاك لطائرات دون طيار لما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، 8 منها حالات في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية بسبب القيام بإجراء مناورات روسية - سورية مشتركة".



وأضاف أن حالات انتهاك المجال الجوي مستمرة في مناطق أخرى من سوريا، وتم تسجيل 1602 خرقا للأجواء السورية من قبل "التحالف" في منطقة التنف، في النصف الأول من عام 2023.

وتابع: "سُجلت خلال اليوم المنصرم أربع خروقات لأجواء سورية من قبل طائرتين من مقاتلات "إف-16" التابعة لـ"التحالف" في منطقة التنف".