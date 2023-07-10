قوات الاحتلال تعدم شاباً فلسطينياً شمال رام الله

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان وزارة الشؤون المدنية ابلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح ( 33 عاماً) قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

وزعمت قناة كان العبرية أن قوة عسكرية من الجيش أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني بعد أن نصبت كمينًا قرب دير نظام شمال رام الله، بدعوى محاولته زرع عبوة ناسفة في المكان.

وادعت القناة أن قوات الاحتلال عثرت على بندقية في مركبته. وأن الشاب الفلسطيني حاول إلقاء عبوة على قوة لجيش الاحتلال قبل إطلاق النار عليه.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول أمني صهيوني، زعمه إن الشاب الفلسطيني تمكن من إلقاء عبوة، وإطلاق عدة رصاصات نحو قوة من الكتيبة 94 من لواء كفير قرب متسوطنة نفيه تسوف ثم تمت عملية تصفيته.