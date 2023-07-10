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حرب تموز .. فاتحة عصر الانتصارات

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

حرب تموز التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على لبنان عام 2006 اصبحت نقطة فارقة في تاريخ المقاومة بالمنطقة .

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حرب تموز.. فاتحة عصر الانتصارات

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