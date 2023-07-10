الرئيس العراقي يحل ضيفا على شاشة قناة العالم عبر برنامج لقاء خاص

العالم - لقاء خاص

يعود العراق الى لعبه دوره الاقليمي الطبيعي والتاريخي، ما هي العوامل التي ساهمت في هذه العودة؟

العراق لعب دور مهم في رأب الصدع بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية؟

ايران لديها قلق امني من توفير بؤر لجماعات مسلحة معارضة للجمهورية الاسلامية في كردستان؟

قمتم بزيارة مؤخرا للجمهورية الاسلامية الايرانية والتقيتم بقائد الثورة هناك .. حدثنا عنها ؟

كل هذه الاسئلة وأكثر سيجيب عليها الرئيس العراقي في حوار عبر برنامج "لقاء خاص " والذي سيبث الليلة عبر شاشة قناة العالم الفضائية الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.