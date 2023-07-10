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الرئيس العراقي يحل ضيفا على شاشة قناة العالم عبر برنامج لقاء خاص

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

يستضيف برنامج "لقاء خاص" في حلقة الليلة الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وسيوضح الرئيس العراقي العديد من المسائل والقضايا.

العالم - لقاء خاص

يعود العراق الى لعبه دوره الاقليمي الطبيعي والتاريخي، ما هي العوامل التي ساهمت في هذه العودة؟

العراق لعب دور مهم في رأب الصدع بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية؟

ايران لديها قلق امني من توفير بؤر لجماعات مسلحة معارضة للجمهورية الاسلامية في كردستان؟

قمتم بزيارة مؤخرا للجمهورية الاسلامية الايرانية والتقيتم بقائد الثورة هناك .. حدثنا عنها ؟

كل هذه الاسئلة وأكثر سيجيب عليها الرئيس العراقي في حوار عبر برنامج "لقاء خاص " والذي سيبث الليلة عبر شاشة قناة العالم الفضائية الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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