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ايران تحتل المرتبة الثالثة في العالم بإنتاج صواريخ كروز البحرية

ايران تحتل المرتبة الثالثة في العالم بإنتاج صواريخ كروز البحرية
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد المنطقة الثانية لسلاح البحر التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد «رمضان زیراهي» أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تتبوأ المرتبة الثالثة في إنتاج وصناعة صواريخ كروز البحرية في العالم، مما يظهر تقدمها في هذا المجال.

العالم - ايران

وأشار المسؤول في كلمة القاها خلال افتتاح مراسم اطلق عليها اسم «عصر امل الصناعات والخدمات البحرية» التي اقيمت في الجامعة الحرة بمدينة بوشهر الى الأهمية التي تحظى بها محافظة بوشهر في البعدين العسكري والاقتصادي، مؤكدا أن هذه الأهمية تظهر لأن ۹۴ % من صادرات النفط الايراني و۷۴ % من صادرات البتروكيمياويات تتم من خلال هذه المحافظة.

وتابع قائد المنطقة الثانية لسلاح البحر التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية قائلا: ان هذه المحافظة تحظى بأهمية بالغة أيضا في التمور والثروة السمكية وحدودها المائية مع الخليج الفارسي.

وأشاد بأبناء الشعب الايراني لمواقفهم المشرفة في مواجهة المحتلين بمافيهم أهالي محافظة بوشهر الذين سجلوا في تاريخهم الوقوف بوجه استعمارين، وقال: ان أميركا والدول الغربية دخلت المنطقة واستهدفت بقيادة الصهاينة الصناعة البحرية الايرانية.

وأضاف قائلا: ان اكثر من ۲۰ قطعة بحرية ايرانية تعرضت لهذا العدوان، فجاء الرد الايراني لمواجهة القوات المعتدية التي دخلت المنطقة .

وشدد المسؤول على أنه تم بعد هذه المواجهة احتجاز سفينتين لهذه الدول، فزادت القوات العسكرية الأجنبية نشاطاتها في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

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