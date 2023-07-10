الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين: عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك للاتفاقات

الكرملين: عودة قادة
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن عودة قادة كتيبة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك للاتفاقات، وأن موسكو ستبحث هذه المسألة مع أنقرة وتنتظر توضيحها.

العالم _ أوروبا

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، إن الجانب الروسي في حوار مستمر مع تركيا، وبانتظار توضيح مسألة نقل قادة كتيبة "آزوف" النازية إلى كييف.

وأضاف :"خلال حوارنا نتوقع أن نتلقى توضيح الجانب التركي حول ما حدث، وأريد أن أكرر مرة أخرى، أننا سنأخذ ذلك في الحسبان في بالاتفاقات اللاحقة".

وأوضح بيسكوف أن آفاق تنفيذ مشروع مركز الغاز مع تركيا لا ترتبط بأي حال من الأحوال بمسألة عودة قادة كتيبة "آزوف" النازية.

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد، فيكتور بونداريف، إن تسليم أنقرة قادة كتيبة "آزوف" النازية إلى كييف، هو انتهاك للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وأضاف أن تصريحات أنقرة حول تسريع قبول أوكرانيا في الناتو، تشير إلى أن تركيا تتحول من دولة محايدة إلى دولة غير صديقة.

روابط ذات صلة

لافرنتييف: هناك احتمال لقاء الأسد وأردوغان بحضور بوتين

روسيا تعلن إحباط هجوم صاروخي لأوكرانيا عند حدودها + فيديو

ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو.. وكييف تطالب بــ"ضمان"

أردوغان يوضح موقف بلاده في التوسط بين روسيا وأوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 البرنامج الصاروخي التقليدي لإيران.. والأوراق الأوربية المتهرئة

ايران تحتل المرتبة الثالثة في العالم بإنتاج صواريخ كروز البحرية

لحود بذكرى عدوان تموز: صمود المقاومة واحتضان سورية لها حطم عنجهية العدو الإسرائيلي

الكرملين: عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا انتهاك للاتفاقات

رئيسي يهنئ "شوكت ميرضيايف" باعادة انتخابه رئيسا لأوزبكستان

بحرية الحرس الثوري تعلن احتجاز ناقلة نفط اجنبية في الخليج الفارسي