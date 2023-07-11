الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣
٠٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد سيارة كادت تنسف طائرة في مطار مونتريال

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

اشتعلت النار في سيارة أثناء تواجدها تحت طائرة في مطار بيير إليوت ترودو بمونتريال.

العالم _ الأميرکيتان

وبحسب سلطات المطار، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تمت السيطرة على الحريق في أقل من نصف ساعة.

وأوضحت المتحدثة باسم المطار آن ماركوت، أن الحريق بدأ في محرك السيارة وسرعان ما تم استدعاء رجال الإطفاء الذين سيطروا عليه قبل أن تتضرر الطائرة، فيما لم يتم تأجيل أي رحلات جوية.

وتظهر صور للطائرة التقطت بعد إخماد الحريق، آثار السخام حول الباب الخلفي.

من جهتها قالت شركة طيران كندا إن السيارة المحترقة كانت مخصصة للمياه، وأضافت في بيان: "استجاب الطاقم بشكل احترافي من خلال ضمان النزول السريع للركاب المتبقين من الطائرة التي هبطت من جنيف. الطائرة حاليا خارج الخط لفحص الصيانة".

وتم فتح تحقيق في الحادث.

روابط ذات صلة

6 قتلى في حادث تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا

شاهد.. 'مواجهة' جوية بين طيران روسيا وأمريكا فوق سوريا

الطيران المدني الايراني : عدد الطائرات النشطة سيرتفع الى 250 طائرة

ذكرى جريمة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية.. أمريكا على حقيقتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد سيارة كادت تنسف طائرة في مطار مونتريال

زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر آلية واضحة للحصول على عضوية الناتو

المفوضية الأوروبية ترحب بالموافقة التركية على انضمام السويد للناتو

زاخاروفا: قمة الناتو ستعقد في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي

نص البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون

رئيس الوزراء السويدي يرحب بموافقة تركيا على انضمام بلاده إلى حلف الناتو