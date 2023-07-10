فيديو/ كتيبة العياش بجنين تعلن إطلاق صاروخي على مستوطنة "شاكيد"

العالم- فلسطين

وقالت كتيبة العياش في بيان: "تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش وبعون الله وتوفيقه من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (١)".

وأضافت: "برغم الظروف الأمنية المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش".

وأفادت قناة "كان" العبرية أن جيش الاحتلال يفحص أنباء عن إطلاق صاروخين من جنين نحو مستوطنة "شاكيد". ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لتصاعد الدخان من مستوطنة "شاكيد" بعد الإعلان عن إطلاق الصاروخين.

مشاهد من موقع تنفيذ عملية طعن على طريق 446 قرب دير قديس شمال الضفة الغربية، وفق الإعلام العبري

نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين) صدق الله العظيم في إطار معركه الاعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات مع هذا العدو الغاصب ورداً على جرائم العدو بحق أهلنا في مخيم جنين ورداً على استهداف حرائرنا.. تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش وبعون الله وتوفيقه من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (١).. وبرغم الظروف الأمنيه المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش.. الاعداد والتطوير مستمر.. والقادم أعظم بإذن الله.

كتيبة العياش

الاثنين : 21 ذو الحجه 1444

الموافق 10 تموز 2023.