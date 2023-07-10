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بالفيديو.. العراقيون يحملون واشنطن مسؤولية تدهور وضع الكهرباء

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

حملت اوساط رسمية وشعبية في العراق الجانب الامريكي مسؤلية تدهور المنظومة الكهربائية في عدد من مدن البلاد عازية السبب الى ضغوط امريكية لمنع استمرار تدفق الغاز الايراني الى محطات الطاقة العراقية.

العالم - مراسلون

في ظل حرارة صيف تقارب الخمسين درجة مئوية ، عادت الى مدينة البصرة العراقية من جديد ازمة تراجع ساعات تجهيز الكهرباء ، والسبب هذه المرة المضايقات الامريكية التي تحول دون استمرار بعداد بتوريد الغاز الايراني المشغل لوحدات توليد الطاقة

ولأن حاجة وزارة الكهرباء الى الغاز تقدر بستين مليون قدم مكعب ، فأن المطالبة بعدم استخدام ملف توريد الغاز الايراني سياسياً بدأت تتصاعد ، اذ دعى الاطار التنسيقي الحكومة الى التواصل مع الجانب الامريكي بغية اطلاق المستحقات المالية المترتبة على استيراد الغاز دون تأخير او مماطلة .

وفي وقت ما يزال يمثل استثمار الغاز في العراق تحدياً كبيراً ، تؤكد وزارة الكهرباء استمرار حاجتها الى استيراد الغاز الايراني لتخطي موجة حر صيف هذا العام .

المزيد بالفيديو المرفق..

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