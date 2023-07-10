بالفيديو.. العراقيون يحملون واشنطن مسؤولية تدهور وضع الكهرباء

العالم - مراسلون

في ظل حرارة صيف تقارب الخمسين درجة مئوية ، عادت الى مدينة البصرة العراقية من جديد ازمة تراجع ساعات تجهيز الكهرباء ، والسبب هذه المرة المضايقات الامريكية التي تحول دون استمرار بعداد بتوريد الغاز الايراني المشغل لوحدات توليد الطاقة

ولأن حاجة وزارة الكهرباء الى الغاز تقدر بستين مليون قدم مكعب ، فأن المطالبة بعدم استخدام ملف توريد الغاز الايراني سياسياً بدأت تتصاعد ، اذ دعى الاطار التنسيقي الحكومة الى التواصل مع الجانب الامريكي بغية اطلاق المستحقات المالية المترتبة على استيراد الغاز دون تأخير او مماطلة .

وفي وقت ما يزال يمثل استثمار الغاز في العراق تحدياً كبيراً ، تؤكد وزارة الكهرباء استمرار حاجتها الى استيراد الغاز الايراني لتخطي موجة حر صيف هذا العام .

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