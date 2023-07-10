لافروف يشيد بموقف الكويت المتوازن والمسؤول تجاه الأزمة الأوكرانية

العالم _ الكويت

وقال لافروف، اليوم الاثنين، في مستهل مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، إن "الغرب يحاول باستمرار طرح مشكلة أوكرانيا للمناقشة، حيث يوضح أنه من المفترض أن يلحقوا هزيمة بروسيا، لأن هذا سيحدد أي دولة ستهيمن على العالم في المستقبل. نحن نحترم الموقف المتوازن والمسؤول للكويت تجاه محاولات تقديم الوضع على أنه كارثة على نطاق عالمي، بالمقارنة مع أي مشاكل أخرى يمكن أن تكون مهمة. أعتقد أن هذا غير عادل فيما يتعلق بمشاكل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كانت قائمة منذ عقود، مثل الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية، والعراق وليبيا وسوريا".

ولفت لافروف إلى حقيقة أن الغرب يحاول التغاضي عن عدد كبير من القضايا، حيث عزا هذا لأسباب لا علاقة لها بمشكلات الشرق الأوسط، لكن روسيا لا تريد أن تنساها.

وأضاف بالقول "آمل أن نتمكن في إطار اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مناقشة سبل الخروج من هذه المشاكل، وتبادل وجهات النظر حول التوحيد الأكثر فاعلية لجهودنا من أجل تعزيزها".

واشار الوزير إلى أن اللقاء مع وزير الخارجية الكويتية يسمح بمناقشة المشاكل الثنائية التي يتم بحلها "تحقيق تقدم"، كما أضاف أنه "علينا أن نولي اهتماما خاصا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا، والتي هي في حالة تدهور بسبب الوباء ومشاكل أخرى. وأنا على ثقة من أن اللجنة الحكومية الدولية ستكون قادرة على التوصل إلى توافق"، مشيرا إلى أن المشاركين فيها لم يتمكنوا من اللقاء أثناء قيود فيروس كورونا، كما أكد أن "الأطراف تعمل حاليا على الاجتماع المقبل، ويجب أن ندعمهم بكل الطرق الممكنة".

ولفت لافروف الانتباه إلى العلاقات الروسية الكويتية في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الثقافة، فيما أضاف أن موسكو تعتزم دعم وتطوير هذه العلاقات بكل السبل الممكنة.