هكذا رد المتحدث باسم الأمم المتحدة على المزاعم ضد إيران بشان المسيرات

العالم - ايران

واضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، ردًا على سؤال يقضي ان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة كان قد قال إن على الأمانة العامة للأمم المتحدة التحقيق في الأدلة التي تم الحصول عليها بشأن استخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار في أوكرانيا و انتهاك الفقرة الرابعة من القرار 2231 : ما زلنا نحقق في المعلومات الخاصة بالاتهامات المتعلقة بإرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا وانتهاك الفقرة الرابعة من القرار 2231.

ولم يرد دوجاريك بشكل مباشر على السؤال حول ما إذا كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة سترسل فريقًا لمراجعة الأدلة ، قائلاً إنني قد أدليت بتوضيحاتي.

وشهد الاجتماع الدوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي في 6 يوليو جدلا بين الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين وروسيا ، والذي دعا أوكرانيا لاستكمال السيناريو الخاص بها ضد البرنامج الدفاعي الردعي لجمهورية إيران الإسلامية بهدف مواصلة العقوبات الصاروخية .

و كرر روبرت وود ، السفير ونائب المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الدوري لمجلس الامن حول القرار 2231 والاتفاق النووي، اتهامات واشنطن وادعى أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة للغاية بشأن استخدام روسيا للطائرات الإيرانية بدون طيار ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وانتهاك إيران وروسيا القرار 2231.

وردا على ذلك ، قال أمير سعيد إيرواني ، السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة: إن إيران ترفض رفضا قاطعا الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة لأوكرانيا مؤكدا ان ايران حافظت على موقفها الحيادي فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. وتابع اننا كنا ننتظر بصبر الأدلة المزعومة من أوكرانيا ، بعد الاجتماع الأولي بين الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين ومع ذلك ، فإن استخدام ما يسمى بـ "الوثائق" المكونة من صور متناقضة ومعلومات "مفتوحة المصدر" مشكوك فيها ، وإستغلال إجراءات الأمم المتحدة لنشرها باعتبارها دليل على الانتهاكات المزعومة ، كما فعلت أوكرانيا والمملكة المتحدة ، تعد خادعة وغير بناءة .