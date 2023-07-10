السودان قمم ولا حل في الأفق.. أردوغان وسياسة رفع سقف المطالب

العالم - بانوراما

دعا طرفي الصراع لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والاحتكام للحوار. وشهد الاجتماع اعتراضا سودانيا على رئاسة ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا للجنة الرباعية. وهدد وفد الحكومة السودانية بالانسحاب من الاجتماعات اذا استمرت كينيا بترأس الاجتماع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اشتراط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي مقابل تسهيل انضمام السويد إلى حلف الناتو. في المقابل رفضت ألمانيا الربط بين القضيتين، حيث دعا المستشار الألماني أولاف شولتز الى التعاطي مع القضيتين بشكل منفصل.

