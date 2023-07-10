الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣
١٠:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المفوضية الأوروبية ترحب بالموافقة التركية على انضمام السويد للناتو

المفوضية الأوروبية ترحب بالموافقة التركية على انضمام السويد للناتو
الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بموافقة تركيا على المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

العالم-اوروبا

وكتبت فون دير لاين على "تويتر"، يوم الاثنين "إنه قرار تاريخي في فيلنيوس. وأرحب بالخطوة الهامة التي وعد الرئيس التركي بأن يقوم بها من أجل المصادقة على انضمام السويد إلى الناتو".

ولم تعلق فون دير لاين على تصريحات رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأن الاتحاد الأوروبي سيوسع اتحاده الجمركي مع تركيا، وسيسهل شروط التجارة معها، كما سينعش المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مقابل وعد أنقرة بإعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو.

وعلى الرغم من الإعلان عن موافقة تركيا على المصادقة على بروتوكول انضمام السويد للناتو، لم يتم تحديد أي موعد لقيام أنقرة بذلك.

روابط ذات صلة

رد فعل الرئيس الامريكي على الضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى الناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المفوضية الأوروبية ترحب بالموافقة التركية على انضمام السويد للناتو

زاخاروفا: قمة الناتو ستعقد في أسوأ تقاليد التلاعب الغربي

نص البيان المشترك للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون

رئيس الوزراء السويدي يرحب بموافقة تركيا على انضمام بلاده إلى حلف الناتو

كييف: لا نوافق على ضمانات أمنية بدلا من عضوية الناتو

رد فعل الرئيس الامريكي على الضوء الأخضر التركي لانضمام السويد إلى الناتو