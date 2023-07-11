أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 11يوليو 2023

- جام جم ..

وزارة الامن .. المتطرف الذي اضرم النار بالمصحف الشريف بالسويد مرتبط بالكيان الصهيوني.

- قدس ...

الجولة الافريقية لرئيس الجمهورية التي تبدأ اليوم تشمل كينيا واوغندا وزيمبابوي.

- رويش ملت ..

وزير الاقتصاد مؤكدا .. ايران تسير في طريق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم.

- اطلاعات ..

الخارجية .. المفاوضات غير المباشرة مع امريكا ترتبط بتبادل السجناء ورفع احتجاز اموال ايرانية .

- ايران ..

قمة حلف الناتو تبدأ اعمالها في ليتوانيا اليوم في ظل احتدام الخلافات حول اوكرانيا .

- جوان ..

اردوغان يشترط موافقة الاتحاد الاوروبي على عضوية تركيا مقابل سماحها بانضمام السويد للناتو .

- ابرار..

مركز حقوق الانسان بالبحرين .. النظام الخليفي ارتكب مئة وعشرين انتهاك صارخ خلال شهر.

- جمهوري اسلامي ..

كييف تتحدث عن تحقيق الجيش الاوكراني تقدم مهم في باخموت بمقاطة دونتسيك.

- عصر ايرانيان ..

موسكو .. امريكا اعترفت مقدما عمليا بارتكاب جرائم حرب بقرار ارسال قنابل عنقودية لاوكرانيا.

- خراسان ..

بايدن منتقدا حكومة نتنياهو .. لم ارى بحياتي اشخاصا اكثر تطرفا من اعضاء بهذه الحكومة .

- مردم سالاري ..

الضرورة تحتم انتهاج دبلوماسية قوية وحازمة بشأن حقوق ايران بحقل ارش الغازي .

- كيهان ..

غوتيريش يحذر من خطر استمرار الحرب في السودان على امن واستقرار القارة الافريقية .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( حزب الله ورقة لبنان الرابحة مقابل الصهاينة)..

حزب الله لبنان اجبر الكيان الصهيوني على الانسحاب من جنوب لبنان قبل عقود والحق هزائم منكرة عديدة بهذا الكيان في كل المواجهات والمعارك بعدها.

كما تصدى للاطماع الصهيونية بثروات لبنان الطبيعية بالبحر الابيض المتوسط , والواقع تحولت قدراته الصاروخية ومسيراته لكابوس مرعب للصهاينة.

( حزب الله وجه مؤخرا صدمة جديدة للكيان بنصب خيم في مناطق حدودية مع فلسطين المحتلة الامر الذي اثار رعب تل ابيب )

هذه الخطوة الشجاعة ضاعفت من هلع الصهاينة من احتمال اندلاع حرب او مواجهة واسعة مع حزب الله وبالتالي تحقق كابوس مواجهة الاف الصواريخ وسلاح المسيرات وحتى اقتحام بري من قبل حزب الله.

هذه المخاوف دفعت الكيان لتقديم طلب من حكومة تصريف الاعمال بلبنان بتفكيك هذه الخيم , وجاء الرد اللبناني حاسما من ان هذه الخيم في اراضي لبنانية وان على الكيان انهاء احتلاله لمزارع شبعا ومنطقة الغجر ولتلال كفر شوبا .

رئيس البرلمان اللبناني وضع النقاط فوق الحروف مؤكدا ان هذه المناطق اراض لبنانية وعلى الصهاينة الخروج منها بالكامل.

2- قدس ..

في الشان السوري كتبت صحيفة قدس في مقالها ( امريكا واللعب بالورقة الكردية لتقسيم سوريا)..

هناك تقارير تتحدث عن قيام تنظيم " قوات سوريا الديمقراطية" او "قسد" الكردي في الغالب والمدعوم امريكيا بنشر تعزيزات عسكرية كبيرة بمناطق في دير الزور والحسكة بشرق وشمال شرق سوريا , وهي مناطق تواجد القوات الامريكية وتضم العديد من حقول النفط..

( ان تحركات قسد تحت اشراف قاعدة التنف الامريكية , مؤشر على عزم امريكا على توسيع دائرة اللعب بالورقة الكردية بسوريا )

لتحقيق عدة اهداف من بينها ضمان مواصلة النهب الامريكي لثروات سوريا النفطية ولاضعاف جبهة المقاومة والشرعية بدمشق وهناك ايضا خطر استخدام "قسد " لتهديد وحدة الاراضي السورية لضمان امن الكيان الصهيوني .

3- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي )..

فاجأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حلفاء تركيا بحلف الناتو بطرح شرط جديد واكثر خطورة بشأن عضوية السويد في هذا الحلف.

( اردوغان صرح أن موافقة الاتحاد الاوروبي على طلب عضوية تركيا , شرط انقرة للموافقة على طلب عضوية السويد بحلف الناتو)

تصريحات اردوغان هذه جاءت قبيل توجهه الى ليتوانيا للمشاركة بقمة حلف الناتو , والواقع هو ان الرئيس التركي وجد ان الفرصة سانحة للضغط على الغرب للموافقة على عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي بعد عدة عقود من تقديمها لطلب العضوية .

انقرة سبق ان اشترطت تسليم السويد لمعارضين اتراك من تنظيمات كردية مناهضة لانقرة للموافقة على انضمام هذا البلد للناتو .

واردوغان سبق ايضا ان استغل موجات الهجرة الواسعة ابان اوج الازمة السورية من سوريا الى اوروبا عبر الاراضي التركية للحصول على امتيازات مالية وسياسية من اوروبا مقابل السيطرة على هذه الموجات .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( جيل جديد من المقاومين الفلسطينيين )..

الساحة الفلسطينية تشهد دخول جيل جديد من الشباب الفلسطينيين لميدان المواجهة مع الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية , جيل لاتهمه المساومات والرهانات على حلول ومفاوضات ولا اي شيئ من هذا القبيل .

جيل يعرف جيدا ان المقاومة والمقاومة فحسب هي الخيار الوحيد الكفيل بتحرير فلسطين .

(الضفة تشهد أجواء مقاومة مسلحة تعكس رؤية هذا الجيل من اليافعين والشباب ممن لا تشغلهم أية أفكار حلول وسط ومساومات)

في الواقع فشل الكيان الصهيوني فشلا ذريعا في مواجهة هذا المد الفلسطيني المقاوم الشامل , هذا الفشل تَجَسَّدَ في جنين مؤخرا وقبلها في نابلس والخليل ايضا.

كما تجسد في تعاظم قدرات مجموعات المقاومة حديثة الولادة بالضفة , مجموعات مثل عرين الأسود بنابلس وكتيبة جنين .

ان الضفة الغربية تقف اليوم على عتبة انتفاضة مسلحة شاملة , انتفاضة محورها هذا الجيل من الشباب الذي لايحيد عن هدف تحريركل التراب الفلسطيني .

- جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( اليابان ومكتب الناتو وتصعيد المواجهة مع الصين )..

يعتزم حلف الناتو المصادقة على مشروع لافتتاح مكتب دائم في العاصمة اليابانية طوكيو خلال قمته الحالية في ليتوانيا .

( إن الناتو يخطط في الواقع لتوسيع دائرة عملياته عبر إيجاد قواعد في بلدان بشرق وجنوب شرقي آسيا مقابل الصين)

واليابان تقف على راس قائمة البلدان الحليفة للغرب في هذه المنطقة الامر الذي دفع الناتو لايجاد مكتب في طوكيو للتنسيق العسكري الاستراتيجي مع اليابان خاصة في ظل اندفاع الاخيرة في مسار تعزيز قدراتها العسكرية بشكل لم يسبق له مثيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وذلك بضوء اخضر امريكي واوروبي.

ان افتتاح الناتو لمكتب دائم بطوكيو يستهدف رفع مستوى التعاون الاستراتيجي مقابل الصين وكوريا الشمالية ايضا.

الامر الذي يحمل تهديدات خطيرة لبلدان تلك المنطقة من عودة اليابان للعسكرتاريا التي سبق ان تسببت بمآسٍ رهيبة لشعوب هذه البلدان.