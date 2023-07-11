بالفيديو.. مستوطنون يستولون على منزل عائلة 'صب لبن' بالقدس المحتلة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر مقدسية، أن المستوطنين دخلوا منزل عائلة صب لبن في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس وسيطروا عليه بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين معهم.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر الأولى منزل عائلة صب لبن بالقدس وشرعت بتفريغه تمهيدًا لإخلائه.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أجبرت عائلة صب لبن على تفريغ محتويات منزلها تمهيدًا للسيطرة عليه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 متضامنين من داخل منزل عائلة صب لبن في القدس.

وتسعى قوات الاحتلال ومستوطنوها منذ فترة للسيطرة على هذا المنزل في البلدة القديمة؛ نظراً لأهميته وموقعه من حيث قربه من المسجد الأقصى المبارك في إطار مواصلة سياسة طمس الوجود الفلسطيني وإحلال المستوطنين محل الفلسطينيين في القدس المحتلة.

1.

2.