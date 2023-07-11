شاهد.. رغم الدمار، جنين تعود لحياتها الطبيعية

العالم - مراسلون

عاد يوسف إلى صناعة الخبز في مخيم جنين فرغم الدمار الذي ما زال يفتك بالبنية التحتية ورغم كل المعيقات إلا أن الناس مصرة أن تعيش الحياة بكل ما فيها من حياة .

وقال يوسف: هم دمروا مخيم جنين ولكن ليست لدينا مشكلة ونحن ثابتون والحمدلله.

الأطفال أيضا عادا إلى حياتهم التي اعتادوا عليها قبل حرب عاشوها بالرغم منهم ولا زالوا يرددون بأن المخيم أماننا.

بدورها قالت طفلة فلسطينية: المخيم أمي وأرضي وأهلي وعشت كل طفولتي فيه وأتمنى أن أبقى هنا وماأروح أبدا إلى أي مكان غيره.

في مخيم جنين يتذكر الناس قصصا وروايات عن حروب كثيرة شهدها المخيم ولازالت عالقة في ذاكرتهم.

وعلى مدخل إحدى المنازل جلست الحاجة ليلى تشهد على حرب جديدة عاشتها بعد حروب عديدة قالت انها لا زالت في ذاكرتها.

وفي أطراف المخيم لا أحد يستطيع عبور الحواجز إلا أهله فهم الوحيدون الذين حفظوا اوقات الاغلاق وأماكنهم الآمنة.

الحياة مستمرة هذا ما يقوله الناس في مخيم جنين لم تقلقهم الحروب ولم يخيفهم الدمار عادوا لحياة تشبه ما قبل حرب ظن الاحتلال بأنها لن تعيدهم إليها.

أعاد المقاومون حواجزهم إلى اطراف مخيم جنين مايعني ان الحياة قد عادت والمقاومة مستمرة كما عاد أهل المخيم إلى منازلهم المدمرة مؤكدين على صمودهم وثباتهم فوق هذه الأرض.

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