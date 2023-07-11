كنعاني يعلق على القضايا المثارة بشأن حقل آرش للنفط والغاز

العالم - ايران

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قد ادعى في بيان أن بلاده والمملكة العربية السعودية لهما حقوق حصرية في حقل آرش (الدرة) للنفط والغاز وطالب إيران بتحديد حدودها البحرية وإثبات مطالبتها بحقل الغاز هذا.

وجاءت تصريحات وزير النفط الكويتي في حين قال وزير الخارجية الكويتي السابق أحمد ناصر المحمد الصباح بتاريخ 9 اذار/مارس 2022: إن حقل الدرة للغاز هو قضية ثلاثية بين إيران والكويت والمملكة العربية السعودية.

وقال متحدث الخارجية الايرانية في مؤتمره الصحفي يوم امس الاثنين في الرد على سؤال حول حقل آرش للغاز ومطالبات السعودية والكويت بهذا الشأن: نتابع هذا الموضوع في إطار محادثات ثنائية مع المسؤولين في الحكومة الكويتية.

وقال كنعاني في تصريح له اليوم الثلاثاء ، ردا على القضايا المثارة حول حقل آرش للنفط والغاز: إن هذه المسألة ، إلى جانب ترسيم الحدود البحرية ، كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في آخر جولة من المفاوضات القانونية والفنية في هذا الشأن بتاريخ 13 آذار/مارس العام الجاري في طهران بين الوفدين الإيراني والكويتي على مستوى كبار مديري وزارتي الخارجية في البلدين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة ، مع مراعاة المصالح المشتركة ومبدأ حسن الجوار مع جميع الجيران ، بما في ذلك الكويت ، كانت دائما موضع اهتمام الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأكد كنعاني: أن سياسة الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) تقوم على الحوار والتعاون والمشاركة ، وستتم متابعة القضايا الثنائية في هذا الإطار.

يتبع...