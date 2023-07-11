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احتمال سيطرة المعارضة علی حکومة الاحتلال

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

توقع مدير مركز القدس للدراسات الاسرائيلية عماد ابوعواد، ان يطغی العصيان المدني في "اسرائيل" وينتهي بسيطرة التيار المناوئ للتعديلات القضائية علی الحکومة.

العالم- خاص بالعالم

وقال ابوعواد في حديث خص به قناة العالم: "هناك حالة غير مسبوقة في حكومة الاحتلال وما يحدث في اطار المفاوضات التي تجري ما بين الائتلاف والمعارضة، هو نوع من الضغط المتبادل تحديدا من قبل الائتلاف الحكومي الذي يشعر الى الان لم يتقدم اي خطوة في هذا الاتجاه".

وأوضح انه اذا استمرت الحكومة الاسرائيلية في مساعيها بتغيير الواقع القضائي فالاحتجاجات تتوسع لتشمل مناحي اخرى في حكومة الاحتلال وربما ستشهد العصيان المدني وسيسيطر على الاحتلال التيار المناوئ للتعديلات القضائية.

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