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حماس: إخلاء سلطات الاحتلال منزل عائلة 'صب لبن' بالقدس تطهير عرقي

حماس: إخلاء سلطات الاحتلال منزل عائلة 'صب لبن' بالقدس تطهير عرقي
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم؛ إن إخلاء سلطات الاحتلال لمنزل عائلة “صب لبن” في مدينة القدس المحتلة وتسليمه للمستوطنين، تصعيد لجريمة التطهير العرقي ضد شعبنا في المدينة المحتلة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد " المركز الفلسطيني للإعلام"، ان قاسم شدد -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- على أن هذه الجريمة جزء من الحرب الصهيونية على الهوية العربية للقدس، وامتداد للحرب الدينية على مقدساتنا، وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وطالب الناطق باسم حركة حماس المجتمع والمؤسسات الدولية بموقف واضح وعملي من جريمة التهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أهلنا في القدس، وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية.

واقتحم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة “صب لبن” في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس وسيطروا عليه، بعد اقتحامه من قوات الاحتلال وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين مع العائلة هناك.

ويأتي طرد العائلة والاستيلاء على المنزل، بعد معاناة عاشتها عائلة صب لبن جرّاء محاولات الطرد والتهجير، بدأت منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة القدس عام 1967، ولكنها صمدت في وجه محاولات الاقتلاع رغم استجلاب مستوطنين وسيطرتهم قبل عدة سنوات على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقيت العائلة تقطن في الطابق الأوسط الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة، لتجبر على مغادرته فجر اليوم.

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