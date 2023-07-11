الغرب، وتحدي عودة آسيا الى مركز القوة الاقتصادية والسياسية في العالم

العالم- مراسلون

اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعينة بشؤون التخطيط والميزانية عقد في العاصمة الايرانية طهران بحضور وفود برلمانية من عشرين دولة لاتخاذ خطوات فعالة من أجل تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في الجمعية البرلمانية الآسيوية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف:"الدول الآسيوية يمكن أن يكمّل بعضها بعضا، وتعطي الآسيويين هويّة مميزة في إطار الوحدة في التنوع. هذا التكتل يمكن أن يوفر أساسا للدعوة الى إعادة النظر وتجديد هيكل المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة".

والهدف من اقامة هذه الاجتماع هو تعزيز علاقات الصداقة بين الأمم والبرلمانات والدول الآسيوية كمبدأ لا يمكن الاستغناء عنه، وهو ما يحتاج إلى مزيد من التعزيز من قبل جميع الحكومات من اجل تحقيق الازدهار في آسيا ولزوم احترام وحدة أراضي الدول.

من جانبه قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي:" نحن برلمان عربي متعاونون وسنزيد من تعاوننا مع الشبكة البرلمانية الاسيوية لما في خير و مصالح شعوبنا خاصة كما تعلم بين التحديات العالمية كثيرة بلا شك نحن كبرلمان عربي نسعى لمد جسور التعاون مع كل المنظمات الدولية والاقليمية".

بدوره قال عضو مجلس النواب البحريني أحمد صباح السلوم:" اليوم اجتماعنا يعتبر من اهم الاجتماعات لاننا اذا قررنا هذه النقاط وقررنا النهج نحن راح نمشي عليه رح تكون طفرة كبيرة لهذه الجمعيه الاسيويه البرلمانية".

وتعدّ جمعية البرلمانات الآسيوية اكبر جمعية بعد الاتحاد البرلماني الدولي، وتضم ستة وخمسين برلمانا، منها اثنان واربعون عضوا دائما، وأربع عشرة دولة مراقبة، وتضم أربع لجان سياسية واقتصادية وادارية ومالية.

وتتحول طهران هذه الايام الى ملتقى يجمع الامم فتستعد الدور التاريخي في رسم المودة والسلام بين الحضارات.