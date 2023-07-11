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العميد باكبور: العدو عاجز أمام إيران في المجال العسكري

العميد باكبور: العدو عاجز أمام إيران في المجال العسكري
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

اكد قائد سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية العميد " محمد باكبور " أن العدو عاجز أمام الجمهورية الاسلامية الإيرانية في المجال العسكري، وقال ان الأعداء توصلوا الى هذه النتيجة الحاسمة وهي ان هزيمة ايران من خلال الأساليب العسكرية التقليدية غير ممكنة وذلك نظرا لقدراتها الدفاعية والعسكرية.

العالم - ايران

وقال المسؤول الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء على هامش انعقاد الملتقى السنوي لقادة هذا السلاح: ان سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية سيواصل طريقه في تحديث قدراته في مختلف المجالات لمواجهة أنواع التهديدات الأمنية الحديثة.

واشار الى ان الحرس لن يفوت أي فرصة لتحديث قدراته للتعامل مع التهديدات الأمنية التي اتخذت أشكالًا جديدة ومعقدة واضاف، إن العدو، بعد حصوله على جزء من المعلومات المتعلقة بقدراتنا الدفاعية والعسكرية، توصل إلى قناعة راسخة بأنه من المستحيل هزيمة هذه القدرة والقوة بالطرق العسكرية التقليدية.

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العميد باكبور: العدو عاجز أمام إيران في المجال العسكري

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