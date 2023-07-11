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مشروع التعديلات القضائية.. وهدف نتنياهو منها..

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

يجري الكنيست أول قراءة على مشروع قانون التعديلات القضائية بكيان الإحتلال الاسرائيلي.

ومن المقرر أن يقوم الكنيست بثلاث قراءات متتابعة بشأن هذه التعديلات المثيرة لجدل ساخن بالكيان.

وانتقد نتنياهو المشاركين في الإحتجاجات الحاشدة ضد هذه التعديلات ملوحا بإجراءات أمنية حازمة، ودعا الأحد المدعية العامة "جالي باهراف ميارا" لحضور إجتماع الحكومة بشأن هذه الإجراءات.

وقال المنتقدون لمشروع القانون.. هذه التعديلات تقوض إستقلال القضاء وتضع المحكمة العليا تحت سيطرة الحكومة. فيما اكدت المعارضة ان مشروع القانون يستهدف فتح المجال على مصراعيه لإستغلال السلطة. مشيرة الى ان هدف نتنياهو الرئيسي إغلاق ملفات الفساد التي تلاحقه.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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