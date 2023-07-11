العالم – العين الإسرائيلية

ويلقي برنامج"العين الإسرائيلية"، الضوء على عجز بنيامين نتنياهو عن المواجهة في حين لا تقل المخاطر الداخلية عن الخارجية مع عوده الزخم للاحتجاجات والمخاوف من نتائج الانقسامات والخلافات الداخلية.

كما يسلط البرنامج الضوء على المشاهد التي وزعتها كتيبة عياش في المقاومة الفلسطينية عن اطلاق صاروخ من نوع قسام /1/ من جنين باتجاه مستوطنة شكيد مستعرضا فيديو عن تعليق اعلام العدو.

وفيما يتعلق بمحاوله فشل العدوان على مخيم جنين الذي استمر يومين متواصلين وحول الرسالة التي يريد المقاومون توجيهها للاحتلال من خلال الصاروخ -بحسب كتيبه العياش- اكد المتابع للشان الاسرائيلي خليل نصر الله، ان المسؤولين الاسرائيليين، ومن خلال الواقع الموجود على الارض يعبّرون الى حد ما عن اخفاقهم من الهيكلية التنظيمية للمقاومة، وتحديدا في مخيم جنين، حيث يعتبرون انها ملاذا امنا لكل من يقوم بعملية بالضفة الغربية، بل منطلق لعمليات نوعية، كما هم يعبرون، فعندما يتحدثون عن هيكلية تنظيمية شيء وعندما يتحدثون عن العمليات في مناطق اخرى فهو شيء اخر، لكن البنية موجودة هناك وفي رساله الصاروخ التي نشرها هم يتحدثون عن الثالثة بل هي الخامسة وليس الثالثة.

ولفت نصر الله الى ان هناك من يقول للعدو الاسرائيلي بشكل واضح ان هذا المشروع قد بدا ولو كان بالشكل الذي نراه الان، وهو بدائي جدا جدا، لكنها ضمن محاولات وهي ليست عمليات، بل هي محاولات يتم تطويرها شيئا فشيئا، ولكن يوجد مشكلة عند الاسرائيلي في انه لم يصل الى ركيزة من يقف وراء هؤلاء.

كما ناقش برنامج"العين الاسرائيلية"، موضوع الانقسام الداخلي في الكيان الاسرائيلي الذي يستعير حيث اقتحم محتجون مبنى الكنيس الاسرائيلي اثناء انعقاده للمصادقة الاولى على مشروع تقليص المعقولية وذلك ضمن خطوة تقليل صلاحيات المحكمة العليا التي اثارت الاحتجاجات العارمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...