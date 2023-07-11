بيان لـ'قسد' بخصوص التحركات العسكرية في دير الزور

العالم- سورية

جاء ذلك خلال تحديث نشره المركز الإعلامي لقسد على موقعه الرسمي، حول التحركات العسكرية في دير الزور.

المركز أكد أن جميع المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول تحركات لقواتهم في منطقة دير الزور مغلوطة.

وأشارت إلى أن قواتهم قامت بعمليات غير طارئة في إطار العملية العسكرية الروتينية للحفاظ على مستوى التقدم للكفاح ضد داعش.

وجاء في التحديث المنشور:

"تداولت بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، معلومات مغلوطة حول تحركات لقوّاتنا في منطقة دير الزور، ونشرت وسائل أخرى تكهنات حول عمليات ووجهة محتملة للقوّات، نؤكد أن جميع المعلومات المتداولة وكذلك التكهنات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.

قامت قواتنا خلال الأيام الماضية بعمليات غير طارئة في إطار العمليات العسكرية الروتينية للحفاظ على مستوى التقدم للكفاح ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق مستوى أفضل من الأمن والاستقرار لسكان المنطقة، بالمشاركة مع قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، بما يتوافق مع حجم التهديدات التي تشكلها الخلايا الإرهابية.

ستبقى قواتنا، وكذلك قوى الأمن الداخلي أكثر نشاطاً خلال الفترة المقبلة في إطار جهود القضاء النهائي على خلايا تنظيم داعش وحماية السكان".