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تفكيك عصابة مسلحة في مدينة سراوان جنوب شرق إيران

تفكيك عصابة مسلحة في مدينة سراوان جنوب شرق إيران
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية عن تفكيك عصابة مسلحة مؤلفة من 5 عناصر في مدينة سراوان التابعة لهذه المحافظة في إطار تنفيذ خطة رفع مستوى الأمن الاجتماعي وذلك في عمليات خاصة نفذها رجال الشرطة في هذه المدينة.

العالم - إيران

وأكد العميد دوست علي جليليان لوكالة "فارس" في مدينة زاهدان مركز المحافظة الواقعة جنوب شرق إيران، اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة استلموا معلومات بأن 5 من الذين يربكون الوضع الأمني ويعملون على الإخلال به ويحملون في ملفاتهم جنح سرقة وقتل قد شوهدوا في ضاحية إحدى المناطق بمدينة سراوان.

وتابع المسؤول قائلا: إن التحركات التي قام بها أعضاء هذه العصابة قد تم رصدها من قبل رجال الشرطة الذين نفذوا عملية عاجلة ومعقدة تم خلالها إلقاء القبض على المتهمين وهم في وكرهم.

وأضاف قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان: لقد تم العثور في وكر العصابة المسلحة على 3 بنادق كلاشينكوف و6 مسدسات و290 طلقة نارية.

وصرح جليليان أن اعضاء العصابة اعترفوا بارتكابهم جرائم قتل وسرقة سيارات بصورة مسلحة، موضحا أن التحقيقات التخصصية جارية بشأنهم.

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