بايدن يغازل السعودية.. ردا على 'شروطها' حول التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

العالم - الأميركيتان

وحول شروط السعودية لقبول التطبيع، والمتمثلة في معاهدة دفاع مع واشنطن، بجانب السماح للرياض بإنشاء قدرة نووية مدنية، قال بايدن في مقابلة مع الإعلامي فريد زكريا عبر شبكة "سي أن أن": "نحن بعيدون جدا عن ذلك، لدينا الكثير لنتحدث عنه".



وقال الرئيس الأمريكي إنه "واحد من أولئك الذين يؤمنون بأن أمن [إسرائيل] يكمن في حل الدولتين ومن الخطأ الاعتقاد بأن الحل لا يكمن في ذلك".



وتطرق بايدن إلى رحلته إلى السعودية العام المنصرم، قائلا:"على سبيل المثال، في تلك الرحلة التي ذهبت فيها إلى السعودية، والتي تعرضت فيها لانتقادات بسبب ذهابي هناك، حدث عدد من الأشياء في تلك الرحلة. في تلك الرحلة، تمكنت من التفاوض بشأن رحلات جوية للإسرائيليين، فيمكن الآن للطائرات الإسرائيلية التحليق فوق السعودية، هذا أولًا".



وتابع بالقول: "ثانيا، سعر النفط في الواقع منخفض وليس مرتفعا، وليس لأنهم فعلوا شيئا أو آخر، ولكن العالم يتغير. سياساتنا المتعلقة بالطاقة المتجددة حقيقية".



وأردف بايدن قائلا: "ثالثا، وجدنا أنفسنا في ظرف تم الحفاظ فيه على السلام لمدة عام الآن في حرب اليمن. لذلك، فنحن نحرز تقدما في المنطقة. الأمر يعتمد على السلوك وما يُطلب منا من قبلهم للاعتراف بــ[إسرائيل]. بكل صراحة، أنا لا أعتقد أن لديهم مشكلة كبيرة مع [إسرائيل]، بصراحة تامة. وفي ما يخص ما إذا كنا سنوفر وسيلة تمكنهم من الحصول على طاقة نووية مدنية و/أو أن نكون ضامنين لأمنهم أم لا، فأعتقد أن هذا بعيد المنال قليلاً"، على حد تعبيره.

علما أن المبادرة العربية للسلام التي أطلقت في بيروت برعاية الملك عبدالله،تتمثل بضرورة إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية مع الكيان الإسرائيلي.