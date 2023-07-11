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مسؤول في طالبان: علاقاتنا مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل

مسؤول في طالبان: علاقاتنا مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال المسؤول عن السفارة الأفغانية في طهران "فضل محمد حقاني" إن العلاقات بين أفغانستان وإيران قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل وإن المساعي جارية لتنمية العلاقات الثنائية.

العالم - إيران

كلام هذا المسؤول في طالبان جاء خلال لقائه مع المساعد الثاني لرئيس وزراء طالبان "عبدالسلام حنفي"، كما أشار حقاني خلال هذا اللقاء إلى ضرورة البدء بإصدار شهادات الجنسية الإلكترونية وتسهيل شؤون اللاجئين، ودعا قيادة طالبان إلى بذل الاهتمام بهذه القضية ومثل هذه الاجراءات.

من جهته قال النائب الثاني لرئيس وزراء طالبان في هذا اللقاء: إن طالبان تريد إيجاد علاقات مبنية على الاحترام والتعامل المتبادل مع دول الجوار والدول الإقليمية وخارج الإقليم، ويجب على مكاتب التمثيل السياسية أن تعمل في هذا الاتجاه ايضا.

كما تطرق هذان المسؤولان في طالبان خلال هذااللقاء إلى قضية اللاجئين الأفغانيين في إيران والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين أفغانستان وإيران.

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