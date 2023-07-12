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اتفاق بين ايران والعراق لمقايضة الغاز بالنفط

اتفاق بين ايران والعراق لمقايضة الغاز بالنفط
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، بيانا اعلن فيه تفاصيل اتفاق بين العراق وإيران لمقايضة الغاز بالنفط.

العالم - ايران

وذكر المكتب في بيان ، الثلاثاء، انه "جرى في بغداد، توقيع اتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود".

وأضاف البيان، انه "وقع الاتفاق عن الجانب العراقي، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، إحسان ياسين العوادي، في حين وقعه عن الجانب الإيراني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أياماً عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين".

وتابع البيان، ان "هذا الاتفاق يأتي في إطار الجهد الحكومي لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات، وسيُسهم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية".

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