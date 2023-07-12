مشاهد رصدتها الكاميرات من قلب الاجتياح.. هكذا انتصرت جنين

جيش النخبة الاسرائيلي يفشل امام مواليد 2002، ويتكبد الخسائر الفادحة، والمقاومون يثائرون للمخيم ويكشفون اكاذيب مكاسب الاحتلال الوهمية.

عندما تصبح المقاومة مشاهد منقولة على الهواء مباشرة، وعندما يصبح اهالي مخيم جنين، ابطالاً امام الكاميرات ومواقع التواصل، وامام اعتى جيوش العالم العسكرية، رابع اقوى جيش في الشرق الاوسط والعالم كما يقولون، جيش الاحتلال الصهيوني، علينا ان نقرأ خلف السطور، هذه الشجاعة الباسلة لابناء مخيم جنين الذي لا يتعى مساحته ربما نصف كيلومتر او ازيد بقليل، هذا يعني ان الانتصار كان ساحقاً ومدوياً على جيش الاحتلال.

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