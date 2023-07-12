الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

آیة الله رئيسي: إيران وكينيا لديهما قدرات عديدة للتعاون

آیة الله رئيسي: إيران وكينيا لديهما قدرات عديدة للتعاون
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي ان إيران وكينيا لديهما قدرات عديدة للتعاون، وایلاء الاهتمام بذلك سيساعد في تعزیز العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني وليام ساموي روتو، اليوم الأربعاء، بعد إجراء المفاوضات بین وفود البلدين وتوقيع خمس وثائق تعاون بين البلدين: نرحب بجميع دول القارة الأفريقية ونرى أن العلاقات بين إيران وكينيا ستتطور يومًا بعد يوم.

وأضاف أن إفريقيا تتمتع بقدرات وموارد طبيعية ومعدنية هائلة ..كما لدى ايران العديد من القدرات فيساعد تبادل هذه القدرات على تنمیة البلدين.

وتابع إن إيران وكينيا لديهما قدرات عديدة للتعاون، وایلاء الاهتمام بها يمكن أن يساعد في تحسين العلاقات بين البلدين، لافتا الى ان البلدين خططا لمضاعفة التنمية الاقتصادية 10 مرات.

وشكر رئيسي كينيا حكومة وشعبا على حسن الضيافة والكرم، معربا عن أمله في أن يشهد المزيد من التطور للعلاقات بين طهران ونيروبي.

ووصل السيد رئيسي إلى مطار نيروبي صباح اليوم الاربعاء 12 تموز/یولیو واستقبله مسؤولون كينيون.

وأقيم حفل الترحيب الرسمي برئيس الجمهورية من قبل نظيره الكيني في القصر الرئاسي.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيران إلى إفريقيا بعد أحد عشر عامًا.

یتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مراسم استقبال رسمية للرئيس رئيسي من قبل نظيره الكيني 

الرئيس رئيسي يصل نيروبي

رئيسي: يجب زيادة حصة إيران في الاقتصاد الأفريقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران وكينيا توقعان خمس وثائق للتعاون الثنائي

آیة الله رئيسي: إيران وكينيا لديهما قدرات عديدة للتعاون

طهران تستضيف الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات في منظمة "ایکو"

السودان..مقتل 34 شخصاً في سوق شعبية إثر قصف مدفعية بمدينة أم درمان

مسؤولون سابقون في سلاح الجو الصهيوني يؤيدون رفض الخدمة

مراسم استقبال رسمية للرئيس رئيسي من قبل نظيره الكيني 