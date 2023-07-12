آیة الله رئيسي: إيران وكينيا لديهما قدرات عديدة للتعاون

العالم - ايران

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني وليام ساموي روتو، اليوم الأربعاء، بعد إجراء المفاوضات بین وفود البلدين وتوقيع خمس وثائق تعاون بين البلدين: نرحب بجميع دول القارة الأفريقية ونرى أن العلاقات بين إيران وكينيا ستتطور يومًا بعد يوم.

وأضاف أن إفريقيا تتمتع بقدرات وموارد طبيعية ومعدنية هائلة ..كما لدى ايران العديد من القدرات فيساعد تبادل هذه القدرات على تنمیة البلدين.

وتابع إن إيران وكينيا لديهما قدرات عديدة للتعاون، وایلاء الاهتمام بها يمكن أن يساعد في تحسين العلاقات بين البلدين، لافتا الى ان البلدين خططا لمضاعفة التنمية الاقتصادية 10 مرات.

وشكر رئيسي كينيا حكومة وشعبا على حسن الضيافة والكرم، معربا عن أمله في أن يشهد المزيد من التطور للعلاقات بين طهران ونيروبي.

ووصل السيد رئيسي إلى مطار نيروبي صباح اليوم الاربعاء 12 تموز/یولیو واستقبله مسؤولون كينيون.

وأقيم حفل الترحيب الرسمي برئيس الجمهورية من قبل نظيره الكيني في القصر الرئاسي.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيران إلى إفريقيا بعد أحد عشر عامًا.

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