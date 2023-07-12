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إيران وكينيا توقعان خمس وثائق للتعاون الثنائي

إيران وكينيا توقعان خمس وثائق للتعاون الثنائي
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

 وقعت إيران وكينيا خمس وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات وفي اطار تطوير العلاقات الثنائية. الثنائية في مختلف المجالات في العاصمة الكينية نيروبي.

العالم - ايران

ووقعت هذه الوثائق اليوم الأربعاء، بين الوفدين السياسي والاقتصادي الايراني والكيني وبحضور رئيسي البلدين، خلال زيارة رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إلى نيروبي.

ووقع وزيرا خارجية البلدين على هذه الوثائق التي تنص على التعاون في مجالات مختلفة منها الاتصالات، والثروة السمكية، والزراعة، والصحة والتعليم الفني والمهني.

ووصل السيد رئيسي إلى مطار نيروبي صباح اليوم الاربعاء 12 تموز/یولیو واستقبله مسؤولون كينيون.

وأقيم حفل الترحيب الرسمي برئيس الجمهورية من قبل نظيره الكيني في القصر الرئاسي.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيران إلى إفريقيا بعد أحد عشر عامًا.

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