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أوروبا تمنع دخول الاسيرة المحررة سهى بشارة الى أراضيها

أوروبا تمنع دخول الاسيرة المحررة سهى بشارة الى أراضيها
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

في خطوة غير مبرّرة، أقدمت السلطات اليونانية على توقيف الأسيرة المحرّرة من معتقلات كيان الاحتلال سهى بشارة في مطار أثينا، في طريقها إلى سويسرا حيث تقيم، بعدما أمضت إجازة في لبنان مع عائلتها.

العالم - لبنان

وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن “ما يزيد الأمر غرابة أن بشارة من مواطني الاتحاد الأوروبي كونها تحمل الجنسية السويسرية، ما يعني أن الأمن اليوناني كان في انتظارها، حيث نقلها رجال الأمن إلى مركز حجز وأبلغوها أنها ممنوعة من دخول اليونان لأسباب أمنية”.

وتابعت الصحيفة “بعد اتصالات، اتُّفق على أن يتولى الجانب السويسري متابعة الأمر مع السلطات اليونانية التي أبلغت المتصلين أن بشارة مصنّفة كمصدر خطر على الأمن الوطني وعلى أمن دول في الاتحاد الأوروبي، ولن يُسمح لها بإكمال رحلتها، وستتم إعادتها إلى البلد الذي أتت منه”، واضافت “أبقي على بشارة في الاحتجاز لساعات طويلة قبل إبلاغها بتوفر مقعد على طائرة تصل إلى بيروت فجر اليوم”.

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