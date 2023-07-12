نتنياهو يلتقي هوكشتاين ويبحث التوتر على حدود لبنان

العالم - فلسطين المحتلة

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المبعوث الأميركي المسؤول عن شؤون الطاقة، والذي لعب دوراً محورياً في التوصل إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وفي عدة قضايا تتعلق بالعلاقات الخارجية لتل أبيب، بحث الثلاثاء مع نتنياهو بشأن نية الحكومة اللبنانية بالبدء بتطوير حقل الغاز اللبناني.

كما بحث المسؤولان بشأن موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في "إسرائيل" (الكابنيت) على تطوير حقل الغاز "مارين" قبالة شواطئ غزة، بالتعاون مع مصر.

إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أنّ اللقاء بحث قضية خيام "حزب الله" قرب الحدود، دون أن تذكر أي تفاصيل.