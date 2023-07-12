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الكاتب حمزة البشتاوي: شوارع تل أبيب سترغ في الدم

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشف الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي ان كيان الاحتلال يعيش حالة فلتان أمني وسيع طال مرافق عامة شملت المطار والكنيست ومقر رئيس الحكومة.

العالم - خاص بالعالم

وأكد البشتاوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية المؤشرات التي شملت اغلاق الطرق العامة والاعتقالات الواسعة للمعارضين تشير الی ان شوارع تل أبيب ستغرق في الدم.

وشدد علی ان ما يجري الان في كيان الاحتلال عبارة عن مقدمة لحرب أهلية وان الازمة التي يعيشها الكيان إحدی أسبابه انتصارات المقاومة المتتالية في مواجهة الاحتلال.

وأوضح ان مؤتمر هرتزيليا عُقد قبل شهر وهو أهم مؤتمر يُدرَس فيه القضايا الداخلية والخارجية ومستقبل ومصير هذا الكيان، وتم نقاش "حرب متعددة الجبهات في هذا المؤتمر"، لكن الاحتلال فشل في عدوانه علی جنين التي لاتتجاوز مساحته النصف كيلومتر مربع.

وبيّن البشتاوي ان الاحتلال امام امتحان داخلي، فالمستوطنين الصهاينة علی ارض فلسطين كانوا يحتمون بضل الجيش القوي والمؤسسات الأمنية القوية والحكومة المتماسكة؛ لكن كيان الاحتلال فقد هذه العناصر وأصبح غيرمتماسكاً علی المستوی السياسي والاجتماعي ويمر بأزمة تفكك وانقسام داخلي.

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