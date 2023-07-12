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أزمة داخلية إسرائيلية تتسبب بأول انتقاد أمريكي

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث في الشأن الاسرائيلي د. محمد هلسة ان كيان الاحتلال يعيش أزمة داخلية تسببت بأول انتقاد حاد لرئيس اميركي لهذا الكيان.

العالم - خاص بالعالم

وقال هلسة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان كيان الاحتلال يعيش أزمة داخلية حقيقية عبر عنها سفير الولايات المتحدة في تل أبيب انها وصلت الی الفوضی وهذا التصريح يضاف الی الانتقاد الحاد الذي وجهه الرئيس الاميركي جو بايدن لكيان الاحتلال.

وأوضح هلسة ان ما يجري في "اسرائيل" ليس وليد الانقلاب القضائي فقط، بل ان المجتمع الفسيفسائي لهذا الكيان لطالما عاش تناقضات داخلية وأدار هذه التناقضات بطريقة التعايش بين الفئات المختلفة حسب ما يسمی "الوضع القائم".

وأضاف ان هذه التسمية بقيت تحكم الاطراف المختلفة دون ان يتعدی طرف علی الاخر، لكن مع وصول اليمين الی الحكم، يحاول قادة هذا التيار ان يحول الحكم الی تيوقراطية دينية وبالتالي المساحة التي كانت متاحة لمجتمع واسع جداً من العلمانيين أصبحت تضيق.

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