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محمود عباس يصل جنين في زيارة نادرة ويقول: سنبقى صامدين ولن نرحل

محمود عباس يصل جنين في زيارة نادرة ويقول: سنبقى صامدين ولن نرحل
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

 وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الأربعاء إلى جنين في أول زيارة للمدينة ومخيمها منذ أكثر من عشر سنوات، بعد عملية عسكرية صهيونية واسعة الأسبوع الماضي اسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا ومقتل جندي اسرائيلي وخلفت دمارا واسعا في المخيم.

العالم - فلسطين

ونادرا ما يغادر عباس مقر إقامته في مدينة رام الله للقيام بزيارات داخلية.

واستمرت العملية الاسرائيلية التي أدت غلى دمار كبير في مباني المخيم والطرق والبنية التحتية، 48 ساعة.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن عباس يزور مدينة جنين والمخيم “للاطلاع على سير عملية إعادة إعماره” بعد العملية الإسرائيلية.

وتأتي زيارة عباس إلى المخيم الذي يقطن فيه 18 ألف نسمة بعد أن عبّر محتجون من المخيم عن غضبهم خلال تشييع قتلى العملية العسكرية.

ودفع المشيعون الغاضبون مسؤولين كبار في حركة فتح التي يتزعمها عباس إلى مغادرة المخيم، وبينهم نائب رئيس الحركة القيادي البارز محمود العالول في خطوة أثارت جدلا .

وقال عباس خلال زيارته في مخيم جنين: القدس عاصمة دولة فلسطين وليس أبو ديس

وأضاف : "سنبقى صامدين صابرين ولن نرحل ..السلطة الفلسطينية جاءت إلى هنا لتؤكد أنها تقف مع جنين مخيما ومدينة " حسب قوله.

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محمود عباس يصل جنين في زيارة نادرة ويقول: سنبقى صامدين ولن نرحل

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