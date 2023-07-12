ازاحة الستار عن طائرات مسيرة ايرانية الصنع في نيروبي

العالم - ايران

وهذه المسيرات لديها تطبيقات مزدوجة لرش المحاصيل والأراضي الزراعية والبحث في المزارع مع قدرات معالجة الصور في مجالات رسم الخرائط واكتشاف الآفات الزراعية.

وإحدى هذه الطائرات هي المسيرة "بليكان 2" التي تتمتع بقدرات فريدة مثل الدفع الصناعي المقاوم للماء والغبار، والأذرع القابلة للفصل والتحضير في دقيقتين، ورش 2 هكتار لكل تحليق، وتغطية أفقية من 5-6 أمتار، والقدرة على تركيب جميع أنواع الوحدات الزراعية، وضخ 6 لترات في الدقيقة ولديها برنامج ذكي للكشف عن مسار التحليق.

ووصل آية الله رئيسي إلى مطار نيروبي صباح اليوم الاربعاء 12 تموز/یولیو واستقبله مسؤولون كينيون.

ووقعت إيران وكينيا خمس وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات وفي اطار تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات نيروبي.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى إفريقيا بعد أحد عشر عامًا.