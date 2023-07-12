الرئيس رئيسي يزور مركز الابتكار والتكنولوجيا الإيراني في كينيا

العالم - ايران

وفي اطار زيارته الى كينيا فقد زار رئيس الجمهورية مركز الابتكار والتكنولوجيا الإيراني في نيروبي العاصمة الكينية ظهر اليوم الاربعاء 21 تموز/يوليو 21 يوليو 2023.

وقد شاركت اكثر من 35 شركة إيرانية قائمة على المعرفة بتصدير منتجاتها إلى كينيا في مجالات الطب والمعدات الطبية والزراعة والبناء والهندسة المعمارية وعرضها في هذا المركز.

وبالتزامن مع زيارة الرئيس لهذا المركز ، تم عرض منتجات الشركات الايرانية القائمة على المعرفة المصدرة الى كينيا لتسويقها من قبل شركة بليكان التي قدمت " طائرة بليكان الزراعية المسيرة المتعددة الاستخدامات" في مجال الري والزراعة وشركة درنا التي قدمت "طائرة درنا المسيرة بدون طيار لرسم الخرائط ".

وفي لقاء صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية آية الله رئيسي ، وصف رئیس کینیا "ولیام ساموي روتو" مركز الابتكار والتكنولوجيا الإيراني في كينيا بأنه طريق سريع لجلب الشباب الكيني إلى المعرفة والتكنولوجيا.

وغادر رئيس الجمهورية السيد رئيسي صباح الیوم الاربعاء على رأس وفد رفيع المستوى بمرافقة نائبه الأول " محمد مخبر" والنائب الدولي لمكتب قائد الثورة الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين " محسن قمّي" ومجموعة من أعضاء مجلس الوزراء ، طهران متوجها إلى كينيا بدعوة رسمية من رؤساء الدول الثلاث كينيا وأوغندا وزيمبابوي.

ويرافق اية الله رئيسي ايضا في هذه الزيارة وزير الصحة جهاد الزراعة ووزير الخارجية ووزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي ونائب وزير العلوم والتكنولوجيا ومجموعة من المعاونين والهيئات التنفيذية لرئيس الجمهورية.

واستقبل رئيس كينيا وليام ساموي روتو، رسميا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي صباح الیوم الأربعاء في القصر الرئاسي بهذا البلد.

وبعد تقديم الوفود الرسمية عقدت اجتماعات ثنائية بين الطرفين ووقعت إيران وكينيا خمس وثائق للتعاون المشترك في مجالات مختلفة منها الاتصالات، والثروة السمكية، والزراعة، والصحة والتعليم الفني والمهني لتطوير العلاقات الثنائية في العاصمة الكينية نيروبي.

ويذكر بأن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى إفريقيا بعد أحد عشر عاما.