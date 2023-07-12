توقيع 5 وثائق تعاون بين طهران ونيروبي خلال زيارة رئيسي لكينيا

وفي مؤتمر صحفي اعقب المحادثات الثنائية اكد أن بلاده استطاعت أن تتقدم في المجالات المتعددة رغم الحظر المفروض على بلاده، كاشفا عن عزم بلاده رفع مستوى التبادل التجاري مع كينيا الى عشرة أضعاف.

وقال الرئيس رئيسي: "لدى ايران خبرات يمكنها أن تشكل اساس التعاون كصناعة الادوية، إن التعاون مع كينيا يوفر فرصا لتسويق السلع والبضائع والمنتجات الايرانية فيها وفي شرق افريقيا.

من جهته، قال الرئيس الكيني وليام روتو إن بلاده منفتحة على المستثمرين الايرانييين، واضاف: "كينيا تبقى ملتزمة بتعزيز وتنمية العلاقات مع ايران. زيارة الرئيس الايراني فرصة للتعبير عن قوة العلاقات بين البلدين. طهران اكدت لنا عزمها اقامة مشاريع لصناعة السيارت الايرانية في كينيا".

وشهد المؤتمر الصحفي توقيع خمس وثائق تعاون بين البلدين تشمل نقل الخبرات في المجالات الاقتصادية والعلمية وقبيل مغادرة طهران كان قد أكد رئيسي إن إيران تنظر لإفريقيا نظرةً تكاملية تحمل الكرامة الإنسانية والتآزر.

وتابع الرئيس الايراني يقول: "نأمل في استمرار العلاقات بين إيران وأفريقيا على أفضل وجه في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. نصيب إيران من التبادل التجاري مع افريقيا عُشْر ما تملكه القارة، ندعو الى ضرورة معالجة هذه المسألة خلال الزيارة".

وهذه الجولة التي تستمر ثلاثة أيام هي الأولى لرئيس إيراني إلى أفريقيا منذ احد عشر عاماً. وتركز خاصة على المجالات الاقتصادية والتجارية.



كما تأتي الجولة في اطار تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون اعتمدها ايران خلال العامين الماضيين منها تحسين العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون اضافة الى جولة رئيسي في اميركا اللاتينية.