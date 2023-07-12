أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023

كيهان ..

"إسرائيل" في دوامة النار والدماء.. إتساع دائرة الإحتجاجات وإنضمام المزيد من العسكريين للمحتجين

قدس ..

تظاهرات حاشدة ضد لائحة التغييرات القضائية وصدامات بين المتظاهرين والشرطة في تل أبيب

ايران ..

وزير الخارجية بمجلس حقوق الإنسان .. الإساءة للقرآن الكريم إنتهاك صارخ لحقوق ملياري مسلم

جمهوري اسلامي ..

ايران تعترض على بيان إجتماع مجلس التعاون وروسيا بشأن الجزر الايرانية بالخليج الفارسي

سياست روز ..

رئيس الاركان الفريق باقري..

أمام الحكومة العراقية مهلة حتى أيلول للعمل بتعهداتها بشأن الجماعات الإرهابية بكردستان العراق"

رويش ملت ..

رئيس مجلس الشورى يؤكد ضرورة إلتزام الدول الغربية بصيانة حرمة مقدسات الأديان

ارمان ملي..

موسكو.. عضوية أوكرانيا بحلف الناتو خطر داهم يتهدد كل القارة الأوروبية

افتاب يزد ..

ماكرون يؤكد عزم باريس على إرسال صواريخ بعيدة المدى الى أوكرانيا جوان ..

جمهورية أذربيجان تعمد لإغلاق معبر لاتشين مع أرمينيا مرة أخرى رغم كل تعهداتها بفتحه

رسالت ..

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري .. على "إسرائيل " الإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها

جام جم ..

نواب بالبرلمان اللبناني .. القوى الغربية وعملائها بالداخل تريد لبنان خاليا من المقاومة

خراسان ..

المحكمة العليا في إسلام أباد تصدر مذكرة إعتقال بحق رئيس الوزراء المعزول عمران خان

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( موقف أردوغان المهزوز)..تركيا انتهجت منذ اندلاع الحرب الاوكرانية سياسة تحافظ على العلاقات مع طرفي النزاع , لكن التطورات الاخيرة حملت مؤشرات حول خروج تركيا من حيادها الظاهري. نعم تركيا مدت اوكرانيا بالسلاح والمسيرات ارضاء للغرب, لكنها لم تلتزم بالعقوبات الغربية على روسيا رغم كونها عضوا بالناتو وواصلت علاقاتها مع روسيا.

التغيير في الموقف التركي تجسد بموافقة أردوغان المفاجئة على إنضمام السويد لحلف الناتو قبيل بدء قمة الحلف في ليتوانيا.

وسَبَقَه موافقةُ اردوغان بلقائه مع الرئيس الاوكراني بانقرة على تسليمِ عناصرَ من كتيبةِ ازوف الاوكرانية التي تَعتَبِرُها موسكو تنظيما ارهابيا نازيا اوكرانيا لزيلينسكي في انتهاكٍ لاتفاق وساطة تركية لتبادل اسرى الحرب بين روسيا واوكرانيا. وفي كل الاحوال انتقدت موسكو هذا التأرجح التركي محذرة من ان تركيا في طريقها للتحول لبلد غير صديق.

جمهوري اسلامي

في افتاحيتها ( الحرب الأوكرانية في مرحلة حساسة ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي عن خلفيات اندلاع هذه الحرب ومآسيها الانسانية والدمار الذي الحقته باوكرانيا قائلة..لسنا في معرض الحكم بشأن مسؤولية اندلاع الحرب في اوكرانيا فهذه قضايا باتت واضحة للعالم , ولكن المسألة هنا هي ان هذه الحرب تقف اليوم على عتبة دخول مرحلة اكثر خطورة واكثر دمارا وضحايا, مرحلة تشكل خطرا داهما بشكل اكبر على طرفي النزاع واوروبا والعالم .

إن قرار أمريكا تسليح الجيش الأوكراني بقنابل عنقودية محظورة , خطوة بالغة الخطورة بإتجاه تصعيد وتصعيد متقابل بأسلحة محظورة.

امريكا طرحت ذرائع عجيبة لتبرير قرارها الاخير , وهي ذرائع تفتح المجال لاستخدامات مقبلة لاسلحة محظورة في اي نزاع وازمة ساخنة في اي جزء من العالم . ان على المجتمع الدولي والمنظمة الدولية التحرك لوقف هذا الانزلاق في الالتزام بالقانون الدولي والقيم الانسانية والاخلاقية قبل ان يتحول لتسونامي تكتسح العالم برمته .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن البيان الختامي للاجتماع الوزاري لبلدان مجلس التعاون الخليجي وروسيا في مقالها ( صيانة الجزر الثلاث أولوية للمصالح الوطنية الإيرانية )..البيان الختامي للاجتماع الوزاري لبلدان مجلس التعاون وروسيا ابدى دعما لما وصفه بمساعي الامارات لايجاد حل سلمي دبلوماسي بشان ادعاءاتها ومزاعمها حول الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي عبر المباحثات الثنائية او حتى باللجوء لمحكمة العدل الدولية .

إن المسألة هنا هي أن هذه الجزر ايرانية وجزء من التراب الإيراني منذ الأزل وقبل أن تولد الإمارات نفسها بآلاف السنين.

ولامعنى ابدا من الحديث عن مفاوضات ومساع وشكاوى وطرح ادعاءات ومزاعم فارغة . ان ايران تحترم علاقات الجيرة الحسنة وتعمل على تعزيز اواصر العلاقات بشتى المجالات مع كل جيرانها وخاصة بلدان مجلس التعاون بما فيه الامارات بما يخدم المصالح المشتركة وتوطيد الوشائج العديدة المشتركة والامن الاقليمي, ولكن بلادنا لن تتسامح ابدا مع اية تهديدات لسيادتها الوطنية ولا مع اية ادعاءات تستهدف ترابها الوطني . ويبقى ان نقول ان الموقف الروسي في هذا البيان لايتناسب مع العلاقات الوثيقة مع ايران وموقفٌ يعكس مماشاةً مصلحية تقف الرغبةُ بدخول اسواق بلدان مجلس التعاون وراءها.

سياسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( ماذا وراء موقف معارض )..يواجه قرار الرئيس الامريكي جو بايدن بارسال قنابل عنقودية لاوكرانيا معارضة وانتقادات صريحة من قبل بلدان حليفة لواشنطن بحلف الناتو نفسه باستثناء بريطانيا تقريبا . ان هناك رؤية اوروبية تقول ان ارسال هذه القنابل سيؤجج نيران الحرب باوكرانيا وسيطيل امدها وسيزيد من الدمار وعدد الضحايا.

إن وراء معارضة غالبية البلدان الأوروبية ارسال قنابل عنقودية لأوكرانيا يعكس عمق مخاوفها من إحتمال إتساع دائرة هذه الحرب بأوروبا.

كما يعكس هذا الموقف واقع شعور البلدان الاوروبية بالارهاق من وطأة وتكاليف هذه الحرب على اقتصادياتها وعلى اوضاعها الاجتماعية ايضا هذا بالاضافة من مخاوفها من خروج الحرب الاوكرانية عن اية سيطرة والتحول الى حرب واسعة باوروبا, حرب لا يوجد فيها اي عائق يحول دون استخدام اسلحة محظورة .

ارمان ملي..

سلطت صحيفة ارمان ملي الضوء في تقرير لها على ( توجيه شقيقة زعيم كوريا الشمالية انذارا لأمريكا) وجاء في التقرير.."كيم يو جونغ " شقيقة زعيم كوريا الشمالية حذرت الولايات المتحدة من ان جيش كوريا الشمالية لن يتردد عن اسقاط اية طائرات تجسس امريكية تخترق اجواء هذا البلد .

كيم يو جونغ لوحت باحتمال دخول شبه الجزيرة الكورية لاجواء أكثر خطورة وسخونة اذا ما واصلت الطائرات الأمريكية طلعاتها الجاسوسية.

الى جانب ذلك وجهت هذه المسؤولة الكورية الشمالية انذار شديد اللهجة لسيؤول من مغبة مواصلة استفزازاتها العسكرية والاعلامية لبيونغ يانغ. ولم يصدر اي تعليق بعد من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية .