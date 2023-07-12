 امير عبداللهيان: لن نجامل احدا بشأن سيادة ووحدة الاراضي الايرانية

العالم-ايران

جاء ذلك في مدونة نشرها "امير عبداللهيان" عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاربعاء؛ معقبا على البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الستراترجيي الذي عقد، باستضافة موسكو الاثنين 10 يونيو الجاري، بين ممثلي دول مجلس تعاون الخليج الفارسي وروسيا.

وقد تضمن جانب من هذا البيان، المزاعم المتكررة حول الجزر الايرانية الثلاث.

وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية الايرانية صباح اليوم الاربعاء سفير روسيا الاتحادية في طهران "الکسی ددوف"، لتسلمه احتجاجا على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الروسي الخليجي الاخير.

وابلغ مساعد وزير الخارجية، مدير قسم الخليج الفارسي في الخارجية الايرانية "علي رضا عنايتي" احتجاج ايران على ما تضمنه البيان، الى السفير الروسي؛ مؤكدا ان "الجزر الايرانية الثلاث ابوموسى، وتنب الكبرى وتنب الصغرى، هي جزء ابدي من التراب الايراني"، كما طالب بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية.

من جانبه، اكد السفير الروسي في طهران، على احترام وحدة الاراضي الايرانية واعدا بنقل الاحتجاج الايراني الى موسكو على الفور.

ويوم أمس، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" المزاعم الأخيرة الواردة في البيان المشترك لمجلس التعاون الخليجي وروسيا، مشددا على أن "الجزر الثلاث، تعود الى ايران إلى الأبد ومثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها".