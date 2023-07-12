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مساعد الرئيس الايراني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ايران

مساعد الرئيس الايراني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ايران
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

شدد مساعد الرئيس الايراني في الشؤون القانونية "محمد دهقان" على أن الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي تنب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى تعود ملكيتها لايران ولا نقاش في ذلك.

العالم-ایران

جاء ذلك في تصريح ادلى به دهقان على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاربعاء، وذلك ردا على المزاعم الواردة حول الجزر الايرانية الثلاث في البيان المشترك الصادر عن المحادثات الاستراتيجية بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي في موسكو، وأكد قائلا: أن دراسة كل الوثائق التاريخية تثبت أن الجزر المذكورة تعود ملكيتها الى ايران وليست قابلة للنقاش.

واضاف: ان بعض حكام المنطقة يقومون من خلال تزوير الوثائق وارشاء بعض اساتذة القوانين الدولية بتاليف الكتب التي تفتقد الى أية قيمة قانونية، حيث أن الوثائق التاريخية القديمة واضحة في هذا الخصوص، ولايساورنا أدنى شك لأننا نعتمد الأسس القانونية.

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