اليمن.. الجنوب يشتعل بثورة الجياع

العالم- اليمن

وخرج الآلاف من أبناء مدينة عدن، في تظاهرات عارمة، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وتدهور العملة المحلية، واستمرار تجاهل حكومة المرتزقو معاناة المواطنين.

كما شهدت مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، احتجاجات شعبية مماثلة، تنديداً بتصاعد أزمة الكهرباء وانهيار العملة المحلية.

وفي حضرموت، خرج الآلاف من المواطنين في عدد من مناطق المحافظة، في تظاهرات غضب رفضاً للأزمات الخانقة التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها غياب الخدمات الحكومية وتدهور الأوضاع الإقتصادية.

وقام محتجون بقطع عدد من الطرقات واضرموا النار في اطارات تالفة..وندد المحتجون بانهيار الاوضاع وتردي الخدمات.

وطالب المحتجون بضرورة اصلاح الأوضاع ورحيل المحتل ومرتزقته.

وتأتي الاحتجاجات، في ظل انهيار مرعب في الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة فصائل تحالف العدوان، في وقت ترفض حكومة المرتزقة إيجاد أي حلول لمعالجة الأزمات المركبة.