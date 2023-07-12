الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. الجنوب يشتعل بثورة الجياع

اليمن.. الجنوب يشتعل بثورة الجياع
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة عدن وعدد من المدن الواقعة تحت الاحتلال اليوم احتجاجات شعبية غاضبة تنديداً بانهيار الأوضاع المعيشية والأمنية.

العالم- اليمن

وخرج الآلاف من أبناء مدينة عدن، في تظاهرات عارمة، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وتدهور العملة المحلية، واستمرار تجاهل حكومة المرتزقو معاناة المواطنين.

كما شهدت مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، احتجاجات شعبية مماثلة، تنديداً بتصاعد أزمة الكهرباء وانهيار العملة المحلية.

وفي حضرموت، خرج الآلاف من المواطنين في عدد من مناطق المحافظة، في تظاهرات غضب رفضاً للأزمات الخانقة التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها غياب الخدمات الحكومية وتدهور الأوضاع الإقتصادية.

وقام محتجون بقطع عدد من الطرقات واضرموا النار في اطارات تالفة..وندد المحتجون بانهيار الاوضاع وتردي الخدمات.

وطالب المحتجون بضرورة اصلاح الأوضاع ورحيل المحتل ومرتزقته.

وتأتي الاحتجاجات، في ظل انهيار مرعب في الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة فصائل تحالف العدوان، في وقت ترفض حكومة المرتزقة إيجاد أي حلول لمعالجة الأزمات المركبة.

روابط ذات صلة

مطالب باعادة الإعمار وإنهيار للعملة اليمنية في عدن

عدن.. سخط شعبي عقب انهيار منظومة الكهرباء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن.. الجنوب يشتعل بثورة الجياع

مصرع وإصابة زوار إيرانيين بحادث تصادم على طريق سامراء

مساعد الرئيس الايراني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ايران

قناة العالم الإخبارية تغطي الذكرى الـ17لحرب تموز

العراق يكشف عن حزمة إجراءات لجذب الاستثمار الخارجي

الرئيس الايراني يصل العاصمة الاوغندیة کامبالا