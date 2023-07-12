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ماذا كان عنصر المفاجئة في حرب تموز وهزم العدو الاسرائيلي؟

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير في الشؤون الاسرائيلية د. علي حمية، ان حرب تموز عام 2006، كانت البداية يوم الاربعاء اي مثل نفس هذا اليوم، بدأت تلك الحرب وليس مجرد كانت ارتجالية بل كانت مخطط لها من قبل العدو الاسرائيلي، سبقه مخطط اجتياح افغانستان عام 2001 والمخطط الثاني عام 2003 اجتياح العراق، وبعدها كان مخطط تدمير المقاومة في لبنان، بمعنى ان العملية كانت ماسونية امريكية اسرائيلية.

وقال في حديث لقناة العالم على هامش تغطية خاصة من جنوب لبنان بمناسبة احياء ذكرى حرب تموز عام 2006: انه عندما لم يجد نفعاً الطيران الاسرائيلي بالقضاء على المقاومة، عمد العدو الاسرائيلي بتدمير البنى التحتية وقتل العديد من الاطفال اللبنانيين في اليومين الاولين من حرب تموز، هنا بدأت المقاومة بالتسخين حيث كان هناك عمليات رد ابتدائية من قبل الكاتيوشا 107 وراجمات الصواريخ غراد 128.

واشار الى ان مديات هذه الصواريخ كانت لا تتجاوز بين 24 كيلومتراً، كان العدو الاسرائيلي مرتاح للحرب، عندها استطاعت المقاومة ادخال سلاحاً جديداً لم يكن العدو الاسرائيلي على علم بدأ بفجر1 وفجر2 و3 و5، ومن ثم شاهين وفلق، الى ان وصل الى صاروخ رعد وخيبر واخيراً فاتح 110 خلال الاعتداء الاسرائيلي، ما اوجد عنصر المفاجئة في هذه الحرب.

واوضح، ان المقاومة اللبنانية انتصرت رغم التفاوت في قدرة العتاد العسكري الاسرائيلي، واضاف ان الروح القتالية التي زرعها الشهيد عماد مغنية في المقاومين والكفاءة الفردية للمقاومة والعقيدة القتالية كانت نقطة التحول والنصر للمقاومة.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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