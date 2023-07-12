رئيس الجمهورية: نشاطات الهلال الأحمر الإيراني العلاجية قلّ نظيرها في إفريقيا

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وبعد وصوله الى كينيا ولقائه نظيره الكيني ويليام روتو ، والمحادثات التي جرت بحضورهما بين وفدي البلدين رفيعي المستوى، قام آية الله رئيسي بزيارة مركز إيران للابتكارات في كينيا وتعرف عن كثب على الإنجازات الصحية والطبية لجمعية الهلال الأحمر لجمهورية إيران الإسلامية في كينيا.

واعتبر رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة النشاطات الانسانية التي يقوم بها الهلال الاحمر الايراني في افريقيا بانها قليلة النظير وشدد على توسيع التعاون في مجال المعرفة والانشطة الانسانية.

وفي إشارة إلى قدرات كينيا وإمكانات إيران، اوعز رئيسي بحضور أكثر نشاطًا للشركات والمؤسسات الإيرانية في شرق إفريقيا.

من جانبه اشاد فقيهي ، رئيس المركز الطبي لجمعية الهلال الأحمر الايراني في كينيا ، بالدعم الحكومي في مختلف المجالات ، وقال: أن الهلال الأحمر وضع خططًا جيدة للتفاعل الشامل مع المواطنين الكينيين، وبناءً على ذلك ، يمكن تنفيذ مشروع بناء مستشفى يحوي 40 سريرًا ، والتعاون في مجال الادوية العشبية والمعدات الطبية، في أقصر وقت ممكن بدعم من الحكومة.