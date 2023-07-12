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خبير في الشؤون الإسرائيلية: جيش الاحتلال يفتقد الى الروح القتالية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي لا يوجد اسرائيلي لديه قناعة بأن يضحي بشيء من أجل الكيان خاصة في الجيل الثالث الذين يعتبرونه مكانا للرفاهية.

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطية قناة العالم الاخبارية من جنوب لبنان بمناسبة احياء ذكرى حرب تموز قال حسن حجازي ان الاحتلال كان يركز في عدوانه على ضرب الحاضنة بشكل اساسي عبر عمليات التهجير والتدمير.

وأشار الى ما قاله الشهيد القائد عماد مغنية بأن من تقاتل فينا في حرب تموز هي الروح لأننا أهل قضية وعقيدة، مؤكدا أن هذه الشعارات ساهمت في تعزيز روح النضال لدى المجاهدين في مواجهة المحتل.

حسن حجازي أكد أيضا أن جيش الاحتلال يفتقد الى الروح القتالية بعد فشله في العديد من المواجهات مع المقاومة في غزة ولبنان.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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