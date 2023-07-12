مصريون يحاصرون قسما للشرطة بعد مقتل شاب على يد ضابط

العالم- مصر

شاب من شباب براني دخل سوبرماركت في براني غرب مطروح حدث داخل السوبرماركت بينه وبين ضابط شرطة مشادة عادية فقام ضابط الشرطة اخرج المسدس واطلق علي الشاب ثلاثة طلقات فارداه قتيل.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "شاب من شباب براني دخل سوبرماركت في براني غرب مطروح، حدثت مشادة بينه وبين ضابط شرطة، فقام ضابط الشرطة أخرج المسدس وأطلق على الشاب ثلاث طلقات فأرداه قتيلا. هاجت براني فهجم الناس على القسم، وأخرجوا السجناء وقطعوا الطريق الدولي وتدخل الجيش والأمن الحربي".

وأكد النشطاء قيام ضابط أمن مركزي في سيدى براني بإطلاق النار على صاحب معرض سيارات، حيث أشعل الأهالي إطارات عجلات السيارات بالشوارع، ثم هاجموا قسم الشرطة في براني واستولوا على كافة السيارات المحجوزة.